Enesetapu teinud tõstja vend süüdistab tragöödias treenerit

«Sergei Sedov lõhkus mitmete sportlaste vaimu ja füüsise. Ta nautis seda, kui alandas ja lõi lapsi, solvas neid avalikkuse ees ja ähvardas. Veel tänasel päeval ähvardab ta oma hoolealuseid, et keerab neil hapniku kinni, võtab nende raha ja on keelanud teistega suhtlemise,» kirjutas Semjon Linder avameelses Instagrami postituses.

«Võib-olla inimestele, kes olid spordikauged, jäi temast normaalne kujutluspilt, kuid meid, sportlasi kohtles ta täpselt nii, nagu ma eelpool selgitasin. Te küsite mis on treeneril selle kõigega pistmist? Minu vastus on, et kui te asjadest täpsemalt ei tea, siis olge vait. Kas ma süüdistaksin kedagi oma venna surmas niisama?» küsis Linder.