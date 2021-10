Jalgpallitreener: mokatubaka kasutamine on muutunud sõltuvuseks, seda anutakse ka arstidelt

Snus on spordiringkondades levinud tänu sellele, et peaks olema tunduvalt vähem tervist laastavam kui seda on suitsetamine. Johnsonil on aga oma kogemus, millist mõju on mokatubakas mänginud ka profisportlaste elus.

«See annab sulle kaifi. Ma pole seda ise proovinud, kuid mängijate suheldes olen mõistnud, et see on äärmiselt sõltuvust tekitav,» ütles Johnson intervjuus TalkSPORTile.

«Mul on tuua näide, kus mängija on sellest niivõrd sõltuvuses, et kui ta on pidanud operatsiooni pärast jääma ööseks haiglasse, siis ta on palunud arste ja õdesid, et nad tooksid talle tupsu. Muidu ta läheb ja teeb seda ise, kuigi on näiteks tulnud just põlveoperatsioonilt.

«See on äärmiselt sõltuvust tekitav ja see mõlgub pidevalt mõtetes ja just seepärast on see muutunud ohtlikuks,» nentis treener.