Björgen räägib avameelses raamatus, et neli aastat tagasi toimunud MMi järgsed sündmused panid tal pisarad voolama. Paar nädalat pärast tiitlivõistlusi helises norralanna telefon. Helistas koondise arst Petter Olberg, kes küsis, kas Björgen on üksi. See muutis suusastaari ärevaks.