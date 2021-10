Uus raamat paljastab: Eesti treener lõi telekaamerate ees Soome maadlustalenti

Sel nädalal ilmub Soome maadleja Petra Olli elulooraamat, kus muuhulgas on juttu 11 aastat tagasi toimunud vahejuhtumist, kus eestlasest treener Ahto Raska lõi 16-aastast Ollit telekaamerate ees, et temas võitlusvaimu äratada. Raska kinnitas nüüdsetes kommentaarides, et oli toona noor treener ning selliseid meetodeid ta enam ei kasuta.