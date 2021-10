Rannakäsipallurid võivad bikiinidest loobuda, kuid peavad ikkagi kandma liibuvat riietust

Nimelt teatas IHF, et bikiinid võib tuleval aastal asendada reiteni ulatuvate retuusidega. Samuti võivad naised kinni katta oma kõhu. Samas ei ütle meestele ükski reegel, et nad peavad kandma liibuvat riietust.

«Mul on üks küsimus,» sõnas Rootsi U17 naiskonna kapten Madeleine Gustafsson. «Miks peavad reeglid nii jäigad olema? Ning kui liibuvad peavad riided siis olema? Kes hindab seda, mis on minu jaoks liibuv ja teise jaoks mitte? Minu arust on nii ranged reeglid kummalised.»