Levadia kapten Lepistu: olen koondise jaoks mustas nimekirjas, tahaksin õiglast suhtumist

«Teades tausta ja asju, mis aastate jooksul on juhtunud, siis mustas nimekirjas ma ilmselt olen. Mitte suurte põhjuste pärast, aga kui teatud inimesed ei näe sinus kasutegurit, siis nii on. Ma olen isikuna selline, et meeldib küsimusi küsida ja arvamust avaldada, aga kellelegi see selgelt ei meeldi,» ütles Lepistu.

Tema sõnul väldib koondise peatreener Thomas Häberli temast rääkimist ning on öelnud, et Lepistut ei saa usaldada. «Inimene pole minuga ühtegi sõna rääkinud – kui Floras kapten olin, siis kõik said mu kvaliteedist aru ja nüüd ka inimesed Levadias, aga koondise peatreener huvi ei tunne,» sõnas ta ning lisas, et korraldused on ilmselgelt mujalt tulnud.