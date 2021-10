Millised küsimused on WRC sõitjateturul veel vastamata?

Ralliportaal Dirtfish pani kirja kuus kõige suuremat küsimust, mis hetkel veel üleval on.

Kui suure programmi teeb Ogier?

Hetkel on veel õhus, kui suure programmi kaheksandat maailmameistritiitlit jahtiv Sebastien Ogier teeb, kuid lühike vastus on, et nii suurt, kui ta ise soovib. Algselt räägiti, et prantslane soovib teha poolt hooaega ja mingi aeg tulid jutud, et ta võiks pärast kaheksandat tiitlit teha lausa täishooaja.

Nüüd on seis vastupidine. Monte Carlos oodatakse teda rajale ja kindlasti soovib ta suvel kuuma kruusarallit nautida, näiteks Sardiiniat, kus ta saaks alustada reedel võistlejaterivi lõpust.

Hetkel ennustatakse, et ta teeb kaasa neli või vähem rallit. Kõik oleneb sellest, kuidas laheneb tema üleminek Le Mansi kestvussõidusarja osas.

Kas M-Sport jätab Fourmaux ja Greensmithi tiimi?

Portaali sõnul on Fourmaux teinud oma karjääris suuri arengusamme ja panustanud hoogsalt ka M-Spordi uue võistlusmasina Ford Puma Rally1-e arendusse. Samuti on suuri arengusamme teinud ka Greensmith ja ilmselt jäävad mõlemad mehed M-Sporti.

Kuhu mahub Loeb?

Hetkel pole teada, kas ja kui palju üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb tänavu rallisid kaasa teeb, kuid portaali sõnul oleks teda kindlasti põnev M-Spordi ridades näha. See eeldaks põhjalikku testimist ja kogenud ralliajakirjanik David Evans usub, et hooaja esimestel etappidel pole ta kindlasti stardis.

Kas Mikkelsenil, Paddonil ja Suninenil on võimalik WRC-sarja tagasi murda?

Kuna Toyota ja Hyundai koosseisud on täis, peaks sarja naasmine tulema läbi M-Spordi ja hetkel saaksid kõik selle võimaluse endale vaid läbi koha ostmise. Andreas Mikkelsenil peaks raha olemas olema ja Hayden Paddon on samuti mõista andnud, et sooviks Soomes uuesti võistelda.

Suninen on neist kolmest kõige noorem ja Malcolm Wilson rõhutas, et tema uks on lahti ja ta võib veel endale kindlustada tulevikus WRC-autoga täisprogrammi.

Milline on Katsuta programm?

Ainuke asi, mis võiks Takamoto Katsuta täiskohaga programmi takistada, oleks Toyota arvukad avariid. Kui masinaid peaks jääma väheks, siis oleks Katsuta esimene, kes autost ilma jääks.

Kas me näeme Rally1-ga rajal erasõitjaid?

Kindlasti. M-Sport soovib erasõitjaid näha rajal juba Rootsist alates, kuid ilmselt nendega 2022. aastal asi piirdubki. Hyundail võib läbi satelliittiimide nagu 2C Competition mõne auto rajale saada, kuid nemad on hetkel teistest uue auto arendamisel maas.