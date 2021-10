Neymar meenutas karjääri hirmsaimat momenti: ma ei suutnud oma jalgu liigutada, hakkasin nutma

2014. aasta MMi veerandfinaalis Colombia vastu sai Neymar kohtumise lõpuminutitel viga ja vahetati välja. Neymari jaoks oli see karjääri üks hirmsamaid hetki.

«Vastane hävitas minu unistuse mängida MMi poolfinaalis ja finaalis. Kui ma oma selga vigastasin, siis Marcelo proovis mind püsti aidata, aga ei suutnud. Proovisin oma jalgu liigutada, aga need ei töötanud. Mul puudus jõud püsti tõusta,» rääkis jalgpallur DAZNile.

«Mind viidi arstiruumi. Mäletan, et istusin seal ja minu jalg oli kõveras. Arstid proovisid seda sirgeks panna ja sain šoki. Ma ei suutnud oma jalgu liigutada. Siis hakkasin ma nutma. Nad uurisid mind ja arst ütles, et tal on kaks uudist: üks halb ja üks hea,» jätkas Neymar.