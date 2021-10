Sergio Ramos võib PSG eest peagi debüüdi teha

Hispaania ajaleht Marca kirjutab, et Ramos on vigastuse seljatanud ja treenib koos uute tiimikaaslastega. Hetkel pole teada, millal kaitsja oma debüüdi teeb, kuid kõige varasem võimalus selleks on reedel, kui PSG kohtub koduses kõrgliigas Angersiga.