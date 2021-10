Kontaveidi uus treener: tahtsin tuua väljakule agressiivsema Aneti

Kontaveit võitis pärast Tursunoviga koostöö alustamist Clevelandis ja Ostravas karjääri teise ja kolmanda tiitli ning on jõudnud mainekal Indian Wellsi turniiril 16 parema sekka.

Tursunov seletas Tennis.com-ile antud intervjuus, et Kontaveit pole oma mängu muutnud, vaid pigem seda, kuidas ta oma oskuseid kasutab. «Ta on natuke agressiivsem ja usun, et see on tal sisemine omadus,» rääkis Tursunov.

«Tal on sisemine agressiivsus, mis oli kuidagi alla surutud ja tundsin, et ta peaks seda ära kasutama. Proovisin agressiivset Anetti rohkem väljakule tuua ja töötada asjade kallal, mis annavad talle enesekindluse agressiivseks olemiseks,» jätkas venelane.

Kuna ta pani tähele, et Kontaveit eelistab treenimisele võistlemist, siis proovis ta harjutusi lõbusamaks teha ja mitte lihtsalt tundide viisi palle taguda.

Pärast turniirivõitu Ostravas andis Kontaveit Chicago turniiri teises ringis vastasele loobumisvõidu. Kuigi mängijana ei soovinud Tursunov kunagi vigastuse tõttu mänge vahele jätta, siis treenerina mõistab ta seda paremini.

«Vahel võib väike vigastus viia millegi tõsisemani. Kui ta ütleb mulle, et tahab olla Top 10-s, siis ma ei keskendu järjekordse WTA 250 turniiri võitmisele, mis ei aita su edetabelikohta. Ma ei keskendu ainult täna iga hinna eest kohtumise võitmisele, vaid keskendun tema mängu ehitamisele, et ta saaks vajalikul tasemel võistelda,» seletas Tursunov oma lähenemist.

«Tunnen, et teen head tööd. Ma ei karda seda öelda. Ma käitun nagu idioot ja vahel naudin idioodina käitumist, aga tean, millest ma räägin ja olne selle töö suhtes kirglik. Usun, et on palju mängijaid, kes võiksid areneda, aga ei tee seda,» rääkis venelane.