Kyrie Irving on NBA üks suurimaid vaktsiinivastaseid. FOTO: Jeff Hanisch

Järgmisel nädalal algab korvpalliliiga NBA 76. hooaeg, mis tuleb juubelihõnguline, sest just tänavu tähistatakse möödunudaastast kolmveerandsajandi täitumist. Suure rõõmu asemel on mitme mängumehe kohal aga küsimärgid, mis ei pruugi kuhugi kaduda. Nimelt on probleeme tekitanud koroonavaktsiiniga seonduv.