Kontaveit võitis napilt üle tunni kestnud kohtumise ja pääses Indian Wellsis veerandfinaali

Kontaveit pääses USAs toimuval Indian Wellsil veerandfinaali esmakordselt. WTA kodulehe statistika põhjal on ta järjest võitnud kaheksa kohtumist ( vigastuse tõttu Chicagos antud loobumiskaotust ei arvestata ) ning pole neis kaotanud settigi ehk on võitnud järjepanu 18 setti.

«Tunnen ennast hästi. Olen mänginud head tennist,» ütles Kontaveit pärast võitu, vahendas WTA koduleht. «Mul on vöö all mõned võidud, mul on selle üle väga hea meel. (Veerandfinaal - toim) tuleb kindlasti raske matš, Ons on mänginud väga hästi. Tunnen, et minu mäng on väga hea, seega olen lahinguks valmis, tulgu, mis tuleb.»