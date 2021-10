Kalevile kaotanud Türgi klubi peatreener ei suutnud keelt hammaste taga hoida

Kalevi resultatiivsem oli 24 punkti visanud Silas Melson, kelle hinnangul vääris Kalev võitu. «Meil oli lihtsalt hea meel see võit saada. Klubina on meil on kodustes liigades olnud raske aeg. Tofasa on väga tugev klubi ja siin võit võtta on suurepärane,» ütles Melson pressikonverentsil.