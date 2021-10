Tallinn toetas tiitlivõistlustel säranud sportlasi kokku 14 000 euroga

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on Tallinnal suur heameel tervitada värskeid maailmameistrivõistluste kuld- ja hõbemedaliste ning tänada nende treenereid suurepäraste tulemuste eest. «Tänavu on meie sportlased saavutanud suurepäraseid tulemusi, mis on pakkunud spordisõpradele võrratuid kaasaelamishetki. Suur tänu, et olete eeskujuks ja soovin jätkuvat sihikindlust uute saavutuste poole liikumisel,» ütles Vadim Belobrovtsev.