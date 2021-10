Eesti rallitalendil on sel nädalal võimalus tulla maailmameistriks

Kuigi Virvese jaoks pole debüüthooaeg kulgenud just kõige rõõmsamates toonides, siis JWRC sarja reeglid näevad ette, et viimasel etapil on laual topeltpunktid. Lisaks läheb maha arvamisele iga sõitja kõige kehvem tulemus.

Virves on neljalt etapil saanud kaks kolmandat kohta, kuid on sama palju kordi pidanud leppima ka seitsmenda tulemusega. Nii on ta punktitabelis kuues, kuid kuna esikohta hoidvast Sami Pajarist lahutab teda 49 punkti ja laual on 50 punkti, lisaks ka lisapunktid katsevõitude eest, siis vähemalt matemaatiliselt on saarlasel ka veel tiitlivõimalus.

Virves jäi enne viimast JWRC etappi tagasihoidlikuks. «Siinne asfalt on hoopis midagi muud, kui oleme ülejäänud hooaja jooksul näinud. Mõned osad meenutavad Horvaatiat, kuid üldiselt on see päris omanäoline. Vaatame, mis saab, me tahame võtta siit maksimumi ja kogemusi koguda,» ütles Virves JWRC võistluse eelvaates.

Punktitabeli esikolmikut – Pajari, Armstrong ja Sesks – lahutab vaid 14 punkti. Seega tõotab pärast aastast pausi kalendrisse kuuluv Kataloonia asfaldiralli eriti põneva lõpplahendusega.

Üldvõitja saab endale Ford Fiesta Rally2 auto, 200 Pirelli rehvi ja tasuta registreerimise 2022. aastal WRC3 arvestuses. Võimalik on ka valida alternatiivne auhind, milleks on viis võistlust M-Spordi Ford Fiesta Rally3 autoga MM-sarjas.