Tänak lõppevast MM-hooajast: on olnud keerulisi hetki, aga siiani oleme alati lahenduse leidnud

Võib tunduda, et hooaja viimasel kahel etapil polegi eestlastel ühegi suure eesmärgi nimel sõita: individuaalses arvestuses on MM-tiitel püüdmatus kauguses, võistkondlikus arvestuses tundub samuti Toyota võit juba paratamatusena. Lisaks ei ole ka uuel hooajal auto seadistuse mõttes praeguste andmetega palju peale hakata.

«Võistlused on ikka võistlused ja kaotama ma kunagi kuskile ei lähe ja see on üldiselt piisav motivaator. Kindlasti on olnud keerulisi hetki, aga siiani oleme alati lahenduse leidnud. Järgmisel hooajal saame kasutada minimaalselt informatsiooni – uus auto saab olema väga omapärane ja kindlasti saab olema asju, mis tahavad teistmoodi lähenemist,» sõnas ta.