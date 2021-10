Venelannast iluuisutaja avaldas suure eesmärgi: tahan teha seda, millega on hakkama saanud vaid kaks meest

Esimese naisiluuisutajana neljase lutzi, flipi ja toe-loopi maandunud Trusova oli ka esimene naine, kes suutis vabakavas maanduda kaks neljast hüpet. Endine maailmarekordi omanik rääkis Maria Komandnaja ja Pavel Osovtsovi taskuhäälingus, et just neljakordsed hüpped on teda karjääri jooksul motiveerinud.

«Kui iluuisutamist alustasin, ei teadnud ma, mida teha. Aja jooksul sai mulle selgeks, et tahan teha seda, mida keegi teine ei tee. Seetõttu hakkasingi neljaseid õppima ja proovisin neid aina rohkem kavadesse võtta. Minu eesmärk oli võita ja püstitada rekordeid,» lausus Trusova.

Venelanna sõnul harjutab ta juba kolmandat hooaega vabakava, mille sees on viis neljakordset hüpet. Korra on ta tegelikult viie neljakordsega hakkama saanud, kuid see toimus treeningvõistlusel. «Sel aastal olen kohe algusest peale viie neljakordse hüppega programmi uisutanud. Loodetavasti ei ole Tšeljabinski treeningvõistlus ainukene koht, kus suutsin need ära maanduda. Loodetavasti suudan seda ka päris võistlusel,» jätkas Trusova.