Trall saab jätku: järjekordne WRC-sõitja otsib uut kaardilugejat

Nüüd kinnitas Greensmith rallieelsel pressikonverentsil, et pärast Kataloonia rallit saab nende koostöö läbi. «See on minu ja Chrisi viimane võistlus koos, mis on päris kurb, aga kahjuks oligi see kokkuleppe ainult üheks aastaks,» rääkis 24-aastane rallisõitja.