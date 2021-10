Pärnu Sadam oli karika veerandinaali avakohtumises Tartust üle

Viimasel veerandil hoidsid aga lauavõitlust valitsenud Pärnu mängijad seisu oma kontrolli all ja nii on seis pärast veerandfinaalseeria esimest mängu 82:73 ehk Pärnu meeskonnal on teiseks kohtumiseks käes üheksapunktiline eduseis. Paari võitja selgub kahe mängu kokkuvõttes.