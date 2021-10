Mängust Eestiga eemale jäänud Walesi jalgpalluril tuvastati vähk

«Kuigi see tuleb šokina nii mulle kui ka perele, siis prognoos on positiivne ja olen enesekindel, et paranen täielikult ja saan peagi uuesti jalgpalli mängida,» oli noor jalgpallur optimistlik.

Mis on Hodgkini lümfoom?

Hodgkini lümfoom (edaspidi HL) kuulub agressiivsete lümfoomide gruppi, mis erineb mitte-Hodgkini lümfoomidest (edaspidi NHL) oma rakulise ehituse, haiguse kulu ja prognoosi poolest. HL võib esineda nii lastel, noorukitel kui ka eakatel patsientidel.

Kui haiguse ulatus on piiratud, siis allub see ravile hästi ning kuni 90% patsientidest saavad terveks. Kuigi ulatuslikuma levikuga haiguse korral on tervenemise protsent madalam, on see siiski üsna kõrge. Antud haiguse juures omab vanus prognostilist tähendust. HL on üks väheseid vereloomehaigusi, millel on väga hea tervenemise prognoos, kuid see puudutab eelkõige noori patsiente (kuni 50-aastaseid patsiente).