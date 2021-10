Hyundai WRC-autoga startiv Solberg: nende WRC-autodega on hämmastav sõita

«Albas oli palju väiksem võistlus. See oli ainult võimalus selle autoga ilma surveta kilomeetreid koguda. Sel nädalal on MM-etapp. Minu jaoks on peamine kogemuse hankimine. Iga kurv ja kilomeeter aitab mul kogemusi hankida ja auto kohta rohkem õppida ja seda ma tahangi,» rääkis Solberg.

Tuleval hooajal saab ta WRC-autoga rohkem etappe, sest hakkab täitma Craig Breenist tühjaks jäänud kohta, kuid sellele ta liigselt ei mõtle. «Olen kõigest 20-aastane ja see on suur samm minu karjääris. Aga olen selleks valmis ja ei jõua ära oodata,» ütles pedaalitallaja.

«Enne seda on mul võimalus nautida Hyundai i20 WRC-ga Hispaania asfaldil sõitmist. Mäletan Albast, et see jõud ja survejõud läbi kiirete kurvide on nende WRC-autodega hämmastav. Loodetavasti saame hea ilma ja stabiilsed olud. Nii saaksin ma auto kohta paremini õppida ja see oleks ka pealtvaatajate jaoks mõnusam,» lõpetas Solberg.