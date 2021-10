Suurte spordiürituste korraldajatele on avanemas kaks kriisiabivooru

«Eesmärk on toetuste abil leevendada nende spordiorganisatsioonide olukorda, kel sel aastal jäid liikumisharrastuse üritused või rahvusvahelised spordisündmused Eestis kas korraldamata või toimusid need väiksemas mahus,» ütles kultuuriminister Anneli Ott. «Liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetuse kogu eelarve on selleks aastaks ette nähtud 455 000 eurot, mille esimesest voorust on spordiorganisatsioonidele jaotatud juba 122 000 eurot kriisiabi,» lisas Ott.