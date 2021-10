Barcelona määras jalgpallitalendi hinnaks miljard eurot

18-aastane Pedri on maailmas väga hinnatud noormängija. Seetõttu kindlustas Barcelona, et tema ostu korral tuleb maksta ka väärilist tasu. Hispaania koondislase väljaostuklausliks määrati ulmelised miljard eurot.

Pedri on Barcelona põhimeeskonda kuulunud alates möödunud hooajast. Tal on õnnestunud selle ajaga joosta väljakule juba 56 kohtumises, milles ta on löönud ka neli väravat ja jaganud kuus väravasöötu.