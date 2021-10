Tuuli Tomingas ootab, et oleks paremas vormis kui möödnud hooaegadel, ning püüab vältida ärakukkumist. FOTO: Foto: Jarek Jõepera

Eesti laskesuusatamine on viimastel aastatel lootnud peamiselt naissportlastele, kes on MK-sarjas häid tulemusi saavutanud. Koondise selged liidrid on viimastel aastatel kõrgeid kohti noppinud Tuuli Tomingas ja Johanna Talihärm, kes aga algavaks hooajaks erineva lähtepunkti võtnud.