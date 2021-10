Elu nagu lill: Mäkinen saab kodus istudes Toyotalt palka

«Jaapan on alates koroonaviiruse tulekust täielikult suletud olnud. Tehases ei toimu midagi ning seetõttu pole uues töökohas päevagi tööd saanud teha,» lausus Mäkinen Soome meediale.

Soomlased ise arvavad, et tegemist võis olla ka ilusa žestiga endise rallimeeskonna juhi suunas. Temaga n-ö ei taheta koostööd teha, ent tobe oleks MM-tiitleid toonud mees kohe töökohata jätta.

Mäkinen ise elu üle ei kurda. Ta on saanud rahulikult kodumaal aega veeta. «Reisida pole enam vaja olnud ning seega pole kuskile ka kiiret. Olen puhanud ja see aeg on olnud ilus,» jätkas soomlane.