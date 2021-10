FOTO ⟩ Ühe Toyota võistluspaari jaoks lõppes Kataloonia ralli juba avakatsel

#WRC Big damage for Katsuta SS1 #RallyRACC 📍 Infos & Results ► https://t.co/38SDyMNQ5u pic.twitter.com/gaMZpTOL6K

Tema Toyota jäi risti keset katset seisma, kuid tänu pealtvaatajate abile saadi auto uuesti liikuma. Paraku oli kokkupõrge sedavõrd suur, et jaapanlase auto vasakpoolne esivedrustus oli saanud palju kannatada. Ta jõudis küll finišisse, kaotas katse võitnud Elfyn Evansile 1.17,8, kuid auto tundub sedavõrd vigastatud, et tänane rallipäev tuleb katki jätta. Jääb vaid üle loota, et auto turvapuur jäi terveks, siis peaks Katsuta laupäeval taas võistlustulle naasma.