Vipsi tiimikaaslane plaanib olulist võistlussarja tulevikus boikoteerida

Lawson avaldas intervjuus Autospordile, et ta nautis oma debüüthooaega, kuid viimasel etapil toimunud sündmused vajutasid tervele aastale pitseri. «Ma nautisin hooaega, tegelikult oli see fantastiline, olen tiimi üle väga uhke. Aga viis, kuidas hooaeg lõppes, seda ma ei oodanud ega näinud kusagilt tulemas, ma ei tahaks enam tulevikus olla osa sellest,» vihjas ta, et järgmisel aastal teda sarjas sõitmas ei näe.