Kontaveidi murdnud tuneeslanna tegi ajalugu: tahtsin tõestada, et minu koht ongi siin

Praegu WTA-tabeli 14. real paiknev tuneeslanna tundis selle üle mõistagi rõõmu. «See on järjekordne unistus, mis täitus. See on midagi, millest olen unistanud 16-aastasest saati,» sõnas esimene araablasena säärase verstapostini jõudnud Jabeur.

Mõistagi ei tähenda see, et tuneeslanna jääks nüüd loorberitele puhkama. «Esikümne koht on alles algus. Olen seda kohta juba tükk aega väärinud, sest mängin väga head tennist. Lisaks tahtsin ma väga tõestada teistele, et mu koht ongi siin,» jätkas tänavu juunis esimest korda ka WTA-turniiri võitnud Jabeur.

Nüüd poolfinaalis hispaanlannale Paula Badosale vastu astuv Jabeur selgitas seejärel, et on pidanud oma tausta tõttu pidanud tugevaid lahinguid ka väljaspool tenniseareeni. «Mitmed sponsorid on minu toetamisest keeldunud, lihtsalt selle pärast, et kust ma olen pärit. See on ebaaus. Ma pole sellest aga kunagi aru saanud, vaid lihtsalt aktsepteerinud. Seetõttu olen aga eriti uhke selle üle, kuhu olen nüüd välja jõudnud. Ma ei sõltu teistest,» sõnas tuneeslanna.