Spordi lühiuudised: vehklemise tiitlivõistlus Tallinnas, PSG haub järgmist plaani

Eesti sai õiguse korraldada U23 EMi

Euroopa Vehklemise Konföderatsioon teatas, et järgmise aasta mais või juunis toimuvad Tallinnas kuni 23-aastaste vanuseklassi Euroopa meistrivõistlused. U23 EM toimub Kalevi spordihallis kuuel päeval, kuid täpsemad kuupäevad on veel selgumisel. Tegemist on läbi aegade esimese Eestis toimuva vehklemise tiitlivõistlusega. Tallinnas jagatakse medaleid kolmes relvaliigis: epee, florett ja espadron, ning seda nii meeste kui ka naiste seas. Eestlased on varem selle vanuseklassi EMilt noppinud kolm medalit.