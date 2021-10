Vendade Bøde piinlik aps ajas Venemaa suusatähe meeleheitele

Raamat kannab nime «Vennaskond» ning selle pani kirja ajakirjanik Lasse Lønnebotn. Raamatu kirjelduses seisab, et lapsepõlves võistlesid vennad kõiges. Polnud vahet, kas nad mängisid jalgpalli või tuli selgitada võitja ja kaotaja koolist koju jõudmises.

Muuhulgas meenutab Tarjei raamatus 2011. aasta MMi, mis toimus Venemaal Hantõ-Mansiiskis. Ta võitis seal kolm kulda ja kaks pronksi, jäädes medalita ainult ühisstardiga sõidus, kus oli neljas.

«Võib-olla saan pronksi, sest Sergei Ustjugov, kes sai ühisstardiga sõidus hõbeda, püüti tänu vanade dopinguproovide analüüsimisele kinni. Seega on võimalik, et saan 2011. aasta MMilt medali igalt alalt ja tõusen esimeseks laskesuusatajaks, kel on see õnnestunud. Vahet pole, et pettur röövis mult võimaluse seda kohe nautida, olen saavutuse üle uhke,» sõnas olümpiavõitja ja 11-kordne maailmameister Bø.

Milles seisneb aps? Sergei Ustjugov on Venemaa murdmaasuusataja, dopinguga pahuksisse sattunud biatleedi eesnimi on Jevgeni. Ja olgu öeldud seegi, et Sergeil pole keelatud ainetega pistmist olnud, vähemalt pole nõnda välja tulnud.

Venemaa suusakoondise treeneri Markus Crameri sõnul sai Ustjugov kõnealusest eksimusest teada Itaalia meedia vahendusel. Crameri sõnul oli Ustjugov meeleheitel, sest see pole sugugi esimene kord, kui ta Jevgeni Ustjugoviga segamini aetakse.

«Varasemalt on tema pilte kasutatud artiklite puhul, kus on räägitud Jevgeni Ustjugovist. See on suur probleem ja seda juhtub ikka ja jälle. Ma ei mõista seda. Kui asi puudutab dopingut, on sellist si*ta ebameeldiv lugeda,» ütles Cramer.