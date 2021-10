Ajaloo edukaim jalgpallur loodab jaanuaris Barcelonasse naasta

38-aastane Alves mängis alates 2019. aastast kodumaal Sao Paulo meeskonnas, ent eelmisel kuul lõpetas ta klubiga lepingu. Nüüd on ta suurim soov naasta FC Barcelonasse.

Allikate sõnul on Alves valmis ka võtma vastu palgakärpe. Just nõnda huvitatud on brasiillane endisesse koduklubisse naasmisest. Alves mängis Barcelonas aastatel 2008-2016 ning jõudis selle ajaga pidada nende särgis 391 kohtumist. Kokku jäi tema arvele 21 väravat ja 101 väravasöötu.