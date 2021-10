Tartu Rocki kunagine sangar meenutas, kuidas venelased üritasid teda üle osta

Eesti korvpallisõbrale tuttav grusiin Giorgi Tsintsadze avaldas Gruusia korvpalliliidule, et noorena soovisid venelased teda enda koondisesse meelitada. Tsintsadze loobus pakkumisest ning on tänaseks pidanud Gruusia koondises 187 kohtumist, millega on ülikindel rekordinternatsionaal.