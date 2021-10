Štelmahers pärast VTB Ühisliiga hooaja esimest võitu: see tähendab meile väga palju

«Soovin ka Nižnile edu järgmistes kohtumistes ning kiiret paranemist nende vigastatud mängijatele. Suudan ainult ette kujutada, kuivõrd keeruline on praegu Nižni peatreeneril Zoran Lukicil valida õigeid mängijaid niigi hõredast koosseisust.»

Ka Nižni Novgorodi peatreener Lukic polnud kitsi Kalev/Cramo õnnitlemisel. Ta teadis, et Eesti klubi tuleb andma kõva lahingut ning see osutus ka tõeks.

«Palju õnne Kalevile. Nad teadsid, miks nad Nižnisse tulid ja nende mängijad suutsid energiliselt väljakul tegutseda. Ma ütlesin juba enne kohtumist, et me pole antud paaris favoriidid ja need sõnad said kahjuks ka tõeks,» lausus Lukic.