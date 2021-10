Tartu pidi kodus tunnistama debütant Viimsi paremust

Tartu Ülikooli spordihoones ajastule omaselt vähese publiku ees peetud kohtumises ei teinud Tartu poolel jalavigastuse tõttu kaasa üks seniseid liidreid Adomas Drungilas ja ka Robin Kivi jäi jalavigastuse pärast erariietesse. Viimsi meeskonna eest tegi seevastu oma debüüdi lätlane Ronalds Zakis, kes näitas et tema mänguarsenali on lisandunud ka kaugvisked.

Kodumeeskond jäi mängu alguses küll taha, ent kogus end kiiresti ja läks peagi juhtima. Aga just Zakise kolmepunktivisked olid need, mis Viimsil lasid avaveerandi lõpuks initsiatiivi haarata. Teise veerandi lõpuminutitel oli taas Zakis see, kes mängu murrangu tõi. Tema seitse järjestikkust punkti viisid Viimsi poolajapausiks ette 38:31.