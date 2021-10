Maailmameistri allkirja nimel on tippklubid valmis staaragendi rahaga üle valama

Hispaania meedia teatel on Pogbast huvitatud nii Madridi Reali kui ka Barcelona jalgpalliklubid. Esimene neist on valmis Prantsusmaa koondislasele pakkuma 14 mijoni euro suurust aastapalka. Realiga liitumisest lõikaks aga meeletult kasu ka Pogba agent Mino Raiola.

Siiski pole võimalus teistel klubidel Pogbaga veel ametlikult suhelda. Seega on praegu veel eelis Manchester Unitedil, kes on pikalt soovinud, et prantslane nende ridades jätkaks. Lauale on pandud ka viieaastane lepingupikendus, mis sisaldab 20 miljoni euro suurust aastapalka.