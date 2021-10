Lõpuks hoo leidnud Ogier: ma pole elu sees autol nii palju seadistust muutnud

«See on esimene kord, kui oleme sellistel teedel [Toyota] Yarisega sõitnud. Lõpuks paistab, et meie tehtud test ei olnud hea, sest see ei esindanud seda, mis meil siin on,» lisas ta.

«Mootor suri lihtsalt välja, ma ei tea, miks. Olin siduril nagu tavaliselt, aga siis tagasipöördel see lihtsalt suri välja. Teame, et sellistel katsetel võib nii juhtuda,» seletas seda Ogier, kes on kindel, et suudab pühapäeval oma kolmandat kohta kaitsta.