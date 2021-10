Rootsi väravavaht kodustaadioni ohtlikest treppidest: eemaldage need enne, kui keegi sureb

Alvbåge jagas ühismeedias klippi, kus näitas, kui ohtlikult trepid jalgpalliväljaku äärde paigutatud. Videos on näha metallist treppe, mis on kohe küljejoone ääres.

«Meil on üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus sellist treppi, mis on küljejoonest maksimaalselt kahe meetri kaugusel väljaku ühel poolel. Need trepid tuleb eemaldada, enne kui keegi surma saab, vaadage, kui lähedal need on. Täiesti eluohtlik. Ütlen seda enne, kui midagi juhtub, et tehke midagi kohe,» rääkis väravavaht klipis.