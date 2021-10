Õnnetu puugihammustus võinuks Saksa suusalegendi hauda viia

Kronen Zeitung kirjutab, et Saksa suusalegend raius suvel metsas puid, kui teda hammustas puuk. Suusalegend nakatus seetõttu meningoentsefaliiti, mis põhjustab aju ja ajukelme põletikku.

«Mul väga vedas, sest ma ise puuki ei märganud. Läksid mõned nädalad, kui hakkasin ennast halvasti tundma. Arvasin, et mul on vöötohatis, kuid läksin lapse survel Garmischi haiglasse,» kirjeldas Neureuther, kuidas haigus diagnoositi.

Mäletan, et kui öösiti pidin tualetis käima, siis tabas mind, et ma ei suutnud enam püsti püsida,» meenutas sakslane, kes toetus raskel ajal naisele Rosi Mittermaierile ja pojale Felix Nereutherile, kes samuti tippspordiga tegeles.

Tänase päevani on tal haiguse tõttu tugevad seljavalud ja pea keeramine on keeruline, kuid ta usub, et suudab ühel päeval haiguse tänu arstidele seljatada.