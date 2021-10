Adamo vabandas Toyota ees: nüüd on Monzas vähemalt midagi vaadata!

Hyundai näitas Kataloonias suurepärast tempot ja lõpuks võttis Thierry Neuville rallivõidu, tema tiimikaaslane Dani Sordo jäi kolmandaks. Ott Tänak tabas reedesel võistluspäeval kändu ja rohkem rajale ei pääsenud.

«Tunnen meeskonna üle rõõmu. Ma isegi ei tea, kas Toyota tuli maailmameistriks. Ei? Lõpuni välja!» oli Adamo õnnelik, et konkurendid veel tiitlit ei saanud. «Hah, ütlesin seda enne, asi pole läbi enne, kui on läbi. Vabandust Toyota, aga nüüd on vähemalt Monzas midagi vaadata. Kohalikele on see ka kasulikum, kuna tean seal restoranipidajaid,» lisas itaallane.

«Aga raske ralli. Triller lõpuni välja. Kogesime väga palju emotsioone, kuna tegime omaltpoolt praktiliselt kõik, et asjad käest anda,» rääkis Adamo lõpetuseks.

Latvala tunnistas, et fännide jaoks on samuti seis Monza osas palju põnevam. «Esiteks, palju õnne Hyundaile. Nad olid sel nädalavahetusel meist paremad. Aga peame tänama ka oma sõitjaid, et autod ilusasti finišisse tõid. Lootsime mõistagi siin MM-tiitli kindlustada, kuid läks teisti,» alustas Jari-Matti Latvala.