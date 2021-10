Paide röövis Floralt punkte, ent tiitliheitlus on endiselt lahtine

Flora sõitis Paidele külla teadmises, et tabeliliider FCI Levadia oli eile loovutanud ootamatult punkte. See andis Florale võimaluse vahet veelgi liidritega vähendada, aga Paide soovis Tallinna klubi kindlasti punktideta jätta.

Floral õnnestus turniiritabelis astuda punkti võrra lähemale Levadiale. Nüüd lahutab kaht Tallinna klubi 10 silma. Tuleb aga märkida, et Floral on kaks kohtumist vähem peetud. Tiitliheitlus on seega väga lahtine, kuna teatavasti kohtuvad Levadia ja Flora veel kaks korda sel hooajal. Paide kindlustas enda kolmandat kohta ning neljandal positsioonil olevat Nõmme Kaljut edestatakse omakorda 10 punktiga.