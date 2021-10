Kalev/Cramo avas VTB Ühisliigas võiduarve, Eesti-Läti liigas tõusis liidriks TalTech

Eesti meisterklubi esimene võit tuli võõrsil Nižni Novgorodi vastu 71:65, enne seda oli Kalevil Ühisliigas kolm kaotust. Laupäevane kohtumine kulges kui Ameerika mägedel. Esmalt haaras enam kui kümnepunktilise edu Eesti meeskond, ent venelased ei lasknud liiga pikalt Kalev/Cramol lustida. Kalev/Cramo tegi otsustava spurdi kolmandal veerandil, mil 39:42 kaotusseis muudeti kiiresti 60:49 eduseisuks. Viimastel minutitel läks üsna närviliseks, kuid Eesti meisterklubi suutis edu hoida. Võitjate kasuks tõi teisel poolajal säranud Silas Melson 18 punkti.

Kalevi peatreener Roberts Štelmahers kinnitas, et see oli hädavajalik võit. «Mäng oli väga pingeline. Suutsime näidata ilusat mängu, ent sisse tuli ka lubamatuid eksimusi. Õnneks räägib tulemus enda eest. See võit VTB Ühisliigas tähendab meile väga palju,» rääkis Štelmahers pärast võidukat kohtumist.