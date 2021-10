Verstappen vallandas seksistliku kommentaariga pahameeletormi

24-aastane Verstappen on varasemalt mitmel korral enda suuvärgi pärast pahandustesse sattunud. Tundub, et mees pole endiselt õppinud, sest nädalavahetusel andis ta üsna veidra vastuse poolehoidja küsimusele.

Fännid küsisid nii Verstappenilt kui ka tema Red Bulli meeskonnakaaslaselt Sergio Perezilt, mis on nende parim ost läbi aegade. Hollandlane mõtles hetke ning vastas järgmist: minu tüdruksõber.

F1 MM-sarja üldliidri tüdruksõbraks on kolmekordse maailmameistri Nelson Piquet tütar Kelly. 32-aastane modell on alates tänavu jaanuarist ametlikult Verstappeniga paar.

2019. aastani oli Kelly Piquet koos endise F1 sõitja Daniil Kvjatiiga. Venelasega on neil ka ühine 3-aastane tütar. Verstappeni kommentaari teeb kahtlaseks ka asjaolu, et Kvjat pidi 2016. aastal loovutama Red Bulli sõitjakoha just hollandlasele.