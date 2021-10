Viimase hetke muudatus tegi Kontaveidi elu Moskva turniiril keerulisemaks

Muutatuse põhjustas just Kerber, kes otsustas viimasel hetkel turniirist loobuda. Kontaveit, kes esialgu asetamata jäi, teenis ametlikult üheksanda asetuse, ent mängib justkui kuuendana asetatud mängija.

Kui võiks arvata, et asetatud mängijatel on vähemalt turniiri algus veidi kergem, siis pigem läks eestlannal nüüd seis ebasoodsamaks. Juba esimeses ringis on tal ligi 100 edetabelikohta kõrgem vastane ning teises ringis võib teda oodata heas vormis lätlanna Jelena Ostapenko, kes kohtub avaringis sakslanna Andrea Petkoviciga.