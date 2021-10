Olümpiahooajaks valmistuv Liiv: esimeste võistluste põhjal saab öelda, et suvine ettevalmistus on olnud suurepärane

«Hetkeseisuga on esimesed 100m üpriski aeglane minu kohta ehk vajaka jääb stardikiirusest. Üldiselt olid mõlemad võistlused head ja jäin aegadega rahule. Järgmisel päeval sõitsin 500m – 35,63. See sõit läks tegelikult aia taha. Võistlusele anti start 20min varem kui ajakava seda ette näis. Sisuliselt kiirustasin kombinesooni endale selga ja otse starti, sellest hoolimata oli võistluse sooritus keskmine.»

Nende võistluste põhjal saigi Liiv järeldada, et vorm on päris hea ja suvine ettevalmistus kulgenud suurepäraselt. «Mõned nädalad on veel jäänud, et lihvida vormi ja juba varsti algabki esimene MK-etapp Poolas 12.-14. novembril.»