Neuville'i võit Kataloonias kõlkus noateral: mul vedas, et autoga finišisse jõudsime

«Kui me probleemi avastasime, siis oli meil õnne, et see juhtus ajakontrolli lähedal. Kui olime lükkamisega auto tööle saanud, siis kõhklesin, kas saan selle üldse enne starti veel käima. Mul vedas, et autoga finišisse jõudsime,» tõdes Neuville ralliportaalile Dirtfish.