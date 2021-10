Viimane võimalus kandideerida Eesti suurimale erakapitalil põhinevale spordistipendiumile

Ettevõtjate ja spordisõprade poolt asutatud Sihtasutus Noored Olümpiale jaotab tippsportlastele vanuses 18-23 juba viiendat aastat stipendiume, mille suurus kogu olümpiatsükli vältel on kuni 40 000 eurot. Kokku antakse sel aastal välja 3-5 stipendiumit, mis tähendab, et jaotamisele läheb hinnangulsielt 120 000-200 000 eurot.

Sihtasutuse Noored Olümpiale tuntuimad stipendiaadid on olümpiavõitja Katrina Lehis, kiiruisutaja Marten Liiv, U23 Euroopa meister judos Mattias Kuusik, Eesti parim kahevõistleja Kristjan Ilves ja Eesti parim parasportlane 2020 Susannah Kaul. Kõiki neid sportlasi on Noored Olümpiale hakanud toetama varajases faasis.

Olümpiavõitja Katrina Lehis sõnas: «Noored Olümpiale stipendiumil on olnud kindlasti väga oluline roll minu karjääris. Kui ma 2018. aastal selle stipendiumi sain, siis olin ma just pärast emaks saamist tippsporti naasmas ning nii mõnigi kahtles, kas suudan veel tippu jõuda. Ma ei kuulunud epeenaiskonda ega polnud võitnud veel Euroopa meistri tiitlit. Noored Olümpiale stipendiumi saamine andis nii palju positiivsest energiat, sest keegi uskus minusse. See pani rohkem pingutama ja süvendas ka endas usku, et ma suudan jõuda tippu.»

Noored Olümpiale stipendiumikomisjoni liikme, olümpiavõitja Gerd Kanteri, sõnul on Sihtasutus Noored Olümpiale tegevus Eesti spordis erakordne ning heaks eeskujuks ka riiklikele tugisüsteemidele. «Soovitan Noored Olümpiale stipendiumile kandideerida kõigil, kes julgevad suurelt unistada ja on valmis selle nimel ka kõvasti tööd tegema,» lisas olümpiavõitja Gerd Kanter.

Sihtasutus Noored Olümpiale on loodud spordientusiastidest ettevõtjate eestvedamisel sooviga anda heategevuse kaudu oma panus Eesti spordi arengusse. Sihtasutuse eestvedaja Paavo Pauklin: «Rõõm on näha, et viie tegutsemisaastaga oleme suutnud üles ehitada väga eduka tugisüsteemi, toetada seni juba kümmet sporditalenti ja leida hulganisti stipendiumifondi panustavaid inimesi. Pikaajaline eesmärgipärane tegevus, süsteemsus ja kirg on edukuse aluseks nii spordis kui ettevõtluses. Kutsume meie toetajate ringiga liituma kõiki Eesti ettevõtjaid ja spordisõpru, kellele läheb korda, et meie järelkasvul oleks edaspidi inspireerivaid eeskujusid spordis.»