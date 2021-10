Jõustõstmise Eesti meistrid selgitati väga haaravas vastasseisus

«Olin seadnud eesmärgiks absoluutse Eesti meistritiitli ja seetõttu tuli platsil raskusi strateegiliselt valida. Peamisteks konkurentideks olid Tõnis Holmberg ja Siim Salin, kes pakkusid nauditavat ja võrdväärset võitlust. Võistlus käis viimase hetkeni. Selleks, et kindlustada absoluutne meistritiitel, pidin loobuma nii kehakaaluvõidust kui ka viimased kaheksa aastat hoitud jõutõmberekordist, kuid usun, et süda on selleks korraks rahul,» ütles Erit. «Järgmisel aastal püüdlen juba suuremate eesmärkide poole ega välista, et jõutõmberekordi uuesti enda nimele kirjutan.»

«Tegemist oli mõnes mõttes erakordse võistlusega selle poolest, et see toimus kolmel päeval erinevalt varasematest klassikalise jõutõstmise võistlustest, kus oleme kahe päevaga hakkama saanud. Põhjus on selles, et seekord oli osalejaid lausa 95, mis näitab, et varustuseta jõutõstmise vastu on võistlejatel suur huvi ja ala populaarsus kasvab. Eriti hea meel on selle üle, et osales palju noori. Tehti väga häid tulemusi, eriti palju Eesti rekordeid tehti tütarlaste ja naiste klassides,» sõnas Eesti Jõutõsteliidu president Alexander Andrusenko.