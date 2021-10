Spordi lühiuudised: Ratasepp sattus õnnetusse, noor hispaanlanna triumfeeris Indian Wellsis

Rait Ratasepp sattus Kanaaridel liiklusõnnetusse

Fuerteventural 60-kordse ultra­triatloni teist nädalat lõpetanud Rait Ratasepp sattus rekordiüritusel liiklusõnnetusse. Pole veel teada, kas tal on võimalik kolmandat võistlusnädalat alustada. «Raidul oli 110. kilomeetril tõsine avarii: ta ei märganud tagasipööret tehes vastutulevat autot ja auto sõitis talle otsa. Praegu ei ole veel teada, kas ja kui tõsine olukord on,» seisis Ratasepa tegemisi kajastaval Facebooki lehel Fenix Adventure. Jalgratas sai kannatada ja sellega sõitu jätkata ei saanud. «Rait on väga löödud, kuid katsub positiivne olla ja vaadata, kas ja kuidas edasi on võimalik,» lisati postituses.