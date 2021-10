Novak Djokovic salatseb: pole teie asi, kas olen vaktsineeritud

Pole saladus, et serblasest esireket on vaktsiinivastane. Erandiks pole ka koroonaviiruse kaitseks tehtav süst. Aga seda läheb ilmselt tarvis, et jaanuaris Melbourne'is peetaval suurturniiril osaleda. Tõsi, võib leiduda ka teine variant: kaks nädalat ranget karantiini. Ent ilmselt vajutaks see sportlikule vormile tõsise pitseri. Ja olenevalt pandeemia levikust võivad reeglid veelgi karmistuda: pookimiseta välismaalased ei pruugi riiki pääseda.