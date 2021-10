Haridust omandavad Eesti tippsportlased saavad väärt toetust

Stipendiumi pälvinud sportlasest on sel korral üheksa uut taotlejat, ülejäänud on korduvtaotlejad, seisab pressiteates. Stipendiumisaajatest kümme on lõpetamas ülikooli tuleval suvel, nende seas ka kergejõustiklane Grit Šadeiko.

«Kuna mul jäi tippspordi tõttu ülikool vahepeal pausile ja sellest on omajagu aega möödas, siis koroona ajal hakkas juba mõte selles suunas töötama, et oleks lõpuks aega ära lõpetada. Kuna praegu saan oma ained ära teha eksternina, kus iga ainepunkti eest tuleb maksta, siis on EOK haridusstipendium väga suureks abiks! Teha ei ole mul palju, aga lõputöö üksi on juba ainepunktide poolest üsna mahukas,» ütles Tartu Ülikoolis õppiv Šadeiko.

Toetatavad sportlased on 19 spordialalt:

Meril Beilmann (laskesuusatamine)

Johannes Erm (kergejõustik)

Carl Enn Hellat (golf)

Greta Jaanson (sõudmine)

Mari-Liis Juul (pararattasport)

Stefan Kaibald (võrkpall)

Christopher Kalev (murdmaasuusatamine)

Joosep Karlson (aerutamine)

Toomas Kollo (murdmaasuusatamine)

Tormis Laine (mäesuusatamine)

Siim Leedmaa (kardisport)

Sander Maasing (jalgrattasport)

Aslanbeg Magomedkerimov (judo)

Robin Nool (kergejõustik)

Margaret Olde (male)

Han Hendrik Piho (kahevõistlus)

Ants Oscar Pertelson (judo)

Piret Pormeister (murdmaasuusatamine)

Mariel Merlii Pulles (murdmaasuusatamine)

Martin Remmelg (laskesuusatamine)

Veera Rumjantseva (laskmine)

Henri Sai (kergejõustik)

Katrin Smirnova (laskmine)

Anna Sokk (karate)

Grit Šadeiko (kergejõustik)

Kristina Škuleta-Gromova (iluuisutamine)

Lilian Turban (kergejõustik)

Taavi Valter Taveter (purjetamine)

Markus Varjun (golf)

Andreas Välis (maadlus)

Lembi Vaher (kergejõustik)

Haridusstipendiumi pälvinud tippsportlased on õpingud jätkamas nii Eestis kui ka välismaal asuvates kõrg- ja rakenduskõrghariduskoolides. Eesti kõrgkoolidest on esindatud Taltech, Tartu Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Massaaži-ja Teraapiakool, Eesti Sisekaitseakadeemia, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, väljaspool Eestit Middle Tennessee State University, Wofford College, University of Amsterdam, University of Georgia, Princeton University, University of Memphis, University of Hawaii, University of Alaska Fairbanks, London South Bank University, Management Center Innsbruck, University of Padova.

Kaks korda aastas väljaantavat EOK ja HTMi haridusstipendiumit saavad taotleda praegused ja endised tippsportlased kõrgkooli või kutseõppeasutuse õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot semestris. Stipendiumile on võimalik konkureerida sportlastel, kes on Eesti koondisesse kuulunud vähemalt kolme aasta jooksul. Kui sportlane on tegevkarjääri juba lõpetanud, ei tohi olla sellest möödunud üle viie aasta. Samuti oodatakse stipendiaatidelt oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtete järgimist, noorematele eeskujuks olemist ning dopinguvastaste reeglite järgimist.